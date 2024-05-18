Спасатели предупредили новосибирцев о запрете купания в водоемах

Безответственное отношение к безопасности на воде может повлечь за собой непоправимые последствия.

Жителей Новосибирска предупредили о запрете купания в местных водоемах. Об этом в своем телеграм-канале написали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

«Вода еще достаточно холодная для купания, не стоит рисковать жизнью и здоровьем. Купание в холодной воде несет риски переохлаждения, которое может вызвать судороги в нижних конечностях, резкие нарушение ритма сердца», — говорится в тексте поста спасателей.

МАССовцы напоминают, что безответственное отношение к безопасности на воде может повлечь за собой непоправимые последствия, и приятный день отдыха станет днем траура.

Ранее «Сиб.фм» писал, что во время магнитных бурь спасатели рекомендуют новосибирцам не переутомляться и больше гулять.