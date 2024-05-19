Митрополит наградил новосибирских врачей

На прошлой неделе митрополит Никодим вручил епархиальные награды медработникам новосибирской больницы №1. Были отмечены врачи, медсестры и другой персонал.

В своем приветственном обращении священнослужитель подчеркнул, что данное медицинское учреждение является одним из крупнейших в Сибири. Здесь не только предоставляют высококвалифицированную помощь пациентам, но и обучают студентов медицинского университета.

Главврач Юрий Бравве, в свою очередь, отметил, что между больницей и епархией сложились дружеские отношения. На территории больницы действует часовня, где сестры милосердия несут свою службу. Кроме того, на данный момент возводится храм в честь святого врача Евгения Боткина.

Ранее Сиб.фм писал о том, как губернатор Андрей Травников вручил награды «За материнскую доблесть».