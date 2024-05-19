Рядом с Новосибирским аэропортом произошел пожар

19 мая в 14 часов в МЧС поступило сообщение о возгорании на территории Заельцовского района. Около 7 минут понадобилось сотрудникам ведомства для прибытия на место.

По информации огнеборцев, загорелась двухэтажная заброшка недалеко от городского аэропорта. Как утверждают местные жители, дом уже давно стал местом для сборищ разного рода маргинальных элементов. Как утверждают очевидцы, это уже третий пожар.

«Огонь распространился по площади 100 м2. В процессе возгорания обрушилась часть кровли. Возгорание тушат 17 спасателей с привлечением 5 единиц техники», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Жители ближних домов сообщили, что дым от пожара распространился до улицы Дмитрия Донского.

Ранее Сиб.фм писал о том, как под Новосибирском очевидцы сообщили о пожаре в храме.