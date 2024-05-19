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общество

Самокатчик в Новосибирске врезался в машину Анжелы

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 мая, молодой человек на электросамокате протаранил кроссовер с именем его владелицы на заднем стекле. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Очевидец написал, что молодой человек на электросамокате влетел в кроссовер Haval Jolion, которой принадлежит известной в городе Анжеле. Надпись с ее именем наклеена на заднем стекле машины. По его словам, они не вызывали сотрудников ГИБДД, однако наорали друг на друга.

Ранее Сиб.фм рассказал о том, как автомобиль с надписью «Анжела» попал в ДТП на парковке.

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Роман Чугаев
Журналист

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