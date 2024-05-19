В Новосибирске Минобр назвал даты последнего звонка и выпускного в школах

Ведомство представило официальный документ, в котором огласили рекомендованные даты проведения в школах выпускных и последних звонков.

Проведение последних звонков в IХ классах Минобр рекомендует провести в период с 20 по 25 мая. Торжество для ХI классов планируется 24-25 мая.

Согласно официальному документу, выпускные вечера для школьникво IХ и ХI классов в школах Новосибирской области должны пройти 28,29 июня 2024 года.

Рекомендации по датам проведения в общеобразовательных организациях региона мероприятий, посвященных последнему звонку и вручению аттестатов, а также даты проведения выпускных вечеров отражены в приказе министерства образования Новосибирской области от 06.12.2023 г № 2594 «О завершении 2023-2024 учебного года». Ознакомиться с приказом можно здесь.

Ранее Сиб.фм рассказал о том, сколько потратили на выпускные наряды школьники Новосибирска.