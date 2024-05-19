В Новосибирске полностью закончилось тушение мусорного полигона

Сейчас на месте ведутся работы по пересыпке грунта для изоляции полигона.

Специалисты четыре дня боролись с пожаром на мусорном полигоне «Левобережный», который загорелся вечером 14 мая 2024 года. О полной ликвидации возгорания сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале. Пишут «Вести Новосибирск».

«На борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трех суток. Последний очаг тления отходов сегодня засыпали», — пишет мэр.

Глава города Максим Кудрявцев поблагодарил всех, кто работал на передовой все эти четыре дня. А также уточнил, что теперь осталось завершить работы по пересыпке грунта.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирской области загорелся крупный мусорный полигон.