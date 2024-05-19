В Новосибирске прошёл полумарафон «Забег.РФ»

Участие в забеге приняли около 4 тысяч сибиряков.

19 мая, в стране прошел полумарафон «Забег.РФ». В Новосибирской области в нем приняли участие около четырех тысяч человек. В общей сложности они пробежали больше 30 тысяч км. Все места в марафоне были распроданы за три недели перед стартом.

«Наша область входит в число самых активных регионов. Мы будем обращаться к организаторам, чтобы увеличить количество слотов в следующем году. Интерес к легкой атлетике в нашем регионе огромен. Все забеги, которые мы проводим, пользуются большой популярностью, количество любителей бега увеличивается, люди приходят семьями, и это здорово, – подчеркнул министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов.

В течение дня состоялись четыре старта – на 1, 5, 10 и 21,1 км. Они проходили в новой локации – рядом с «Сибирь-Ареной». Это позволило избежать перекрытия центральных улиц. В общей сложности новосибирские бегуны трехкратно превысили расстояние от Калининграда до Владивостока (10 500 км).

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что выпускник НГПУ стал серебряным призёром Чемпионата Мира по легкой атлетике среди слепых.