Выпускник НГПУ стал серебряным призёром Чемпионата Мира по легкой атлетике среди слепых

Бывший студент ФФК НГПУ Антон Кулятин выиграл серебро на чемпионате мира по лёгкой атлетике Международного паралимпийского комитета, проходящего в Японии. Информация об этом появилась на официальном сайте региональном Минспорта.

21 мая Антона ждёт ещё одно испытание, а именно забег на 1500 метров. Именно на этом отрезке в 2021 году ему удалось завоевать паралимпийское золото.

«Наш спортсмен-паралимпиец (спорт слепых, класс Т13) финишировал вторым на беговой дистанции 5000 метров с результатом 14 минут 32,11 секунды», — сообщили в Минспорта НСО.

11-й чемпионат мира по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета проходит в Японии с 17 по 25 мая. В нем принимают участие более 1000 спортсменов из более чем 100 стран, которые соревнуются в 168 медальных дисциплинах.

Чемпионат прошел на Мемориальном стадионе Универсиады в г. Кобе — одном из популярнейших многофункциональных стадионов Японии.

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