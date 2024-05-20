Александр Аксёненко: лес в Советском районе будет защищен особым охранным статусом.

В Новосибирске прошло заседание рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Несколько дней назад в Правительстве Новосибирской области обсудили вопрос защиты 513 гектаров лесов в Советском районе. Заседание прошло под руководством министра Евгения Шестернина. Неравнодушные жители уже 10 лет борются за признание Шлюзовского лесоболотного комплекса «Сказочный» особо охраняемой территорией. Они уверены в том, что это поможет сохранить уникальную территорию от уничтожения.

Речь о территории, которая находится в границах Бердского шоссе, улицы Балтийской, протоки Долгой и микрорайона Нижняя Ельцовка. Как рассказала в своем докладе Елена Маркелова (начальник отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области), в прошлом году было проведено исследование, в ходе которого эксперты выявили ценные объекты и высокую концентрацию животного и растительного мира в условиях городской среды. Обнаружено 505 видов растений и 197 видов животных, из 32 вида внесены в Красную книгу Новосибирской области.

«Введение статуса ООПТ поможет территорий снизить негативное влияние на лесной массив и даст возможность территории развиваться в рекреационном направлении», — подчеркнула Елена Маркелова.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Александра Аксёненко отметил, что местные активисты ещё с 2014 года пытаются получить особый статус для данной территории, доказывая её уникальность и важную роль в сохранении водно-зелёного каркаса города Новосибирска.

«Сегодня на рабочей группе большинством голосов мы утвердили решение – включить территорию в перечень планируемых к созданию ООПТ регионального значения. На данном этапе надо будет определиться с границами, с категорией ООПТ. Договорились, что дополнительно будут проведены гидрологические испытания», — сообщил парламентарий.

Аксёненко подчеркнул тот факт, что статус особо охраняемой природной дает полный запрет на строительство на территории, однако есть возможность рекреации и поддержанием гидрологического режима для функционирования ГЭС и прилегающей жилой застройки.

Пока решение о создании ООПТ здесь не принято. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин предложил руководству Новосибирского района в диалоге с инициативой группой проработать включение отдельных участников Токалихинского и Смородиновского леса в лесной фонд. Сейчас многие земли на этих территориях относятся к землям сельскохозяйственного назначения. В ближайшее время им предложено разработать соответствующую дорожную карту.