Крупный банк выдал молодым сибирякам больше 4,2 млрд рублей на решение жилищного вопроса

Доля молодых заемщиков в регионах Сибири достигла 10%.

Сбер за первые четыре месяца 2024 года выдал сибирякам моложе 25 лет свыше 1,6 тысячи ипотек на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Доля молодых заемщиков в 2024 году выросла, достигнув 10%.

Активнее других сибиряков молодежь оформляет ипотеку в Новосибирской области, Красноярском, Алтайском краях и в Кузбассе. В Кемеровской области также отмечена самая большая доля молодых заемщиков. Молодежь в Омской области получила на решение жилищного вопроса больше четверти миллиарда рублей, в Томской – 160 млн рублей.

В мае Сбербанк расширил ипотечное кредитование для молодёжи. Теперь клиенты, которым исполнилось 18 лет, могут получить жилищный кредит для покупки или строительства загородного дома, рефинансировать кредит, а также оформить ипотеку по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».

Ранее молодым людям были доступны базовые программы «Ипотека на вторичное жильё» и «Ипотека на новостройку», а также льготные программы: «Господдержка», «Семейная ипотека», «ИТ-ипотека», «Ипотека в Республике Тыва», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка:

«Молодым сибирякам важно иметь возможность приобретения жилья как одной из основ самостоятельной жизни и формирования собственного капитала на будущее. Банк расширяет возможности оформления «Молодежной ипотеки», делая мечту о собственной квартире реальной».

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.