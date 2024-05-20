МЧС: в Новосибирской области заканчивается период паводка на малых реках

В Новосибирской области завершается период паводка на небольших реках.

Как рассказал глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, в регионе завершается период паводка малых рек.

В данный момент в зоне подтопления находятся один жилой дом, семь дачных и 12 приусадебных участков.

По его словам, весенний паводок на малых реках заканчивается. Небольшое превышение уровня воды наблюдается в Венгерово, но критических отметок нет.

Гидроэлектростанция функционирует в штатном режиме. В Северном и Кыштовском районах были зафиксированы подтопления.

Напомним, что в Новосибирске начался ремонт путепровода через Ипподромскую магистраль.