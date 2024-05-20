Мощный ливень с градом в Новосибирске смыл опорную стену

20 мая на правобережной части Новосибирска прошел мощный ливень с градом, который привел к обрушению опорной стены у офисного здания на улице Северной.

В результате обрушения были повреждены два автомобиля.

По словам очевидцев, повреждения автомобилей незначительные. У одного автомобиля поцарапано крыло, у второго — царапины на капоте и крыле, а также отломано зеркало.

Опорная стена разрушена значительно. На фотографиях, которые прислали в редакцию «МК в Новосибирске», видно, что бетонные блоки вместе с металлическим забором рухнули на землю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области выпал град размером с грецкий орех.