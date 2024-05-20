Инвалид-абьюзер зверски убил мать пятерых детей и пытался покончить с собой — репортаж из новосибирского села

Страшное преступление произошло в селе Ярково Новосибирской области – 43-летний мужчина, инвалид первой группы, жестоко убил супругу, а затем пытался покончить с собой. Сиротами остались пятеро детей. Корреспондент Сиб.фм побывал в селе, где произошла кровавая трагедия. Что рассказывают о ЧП родственники и соседи убитой Розы и где сейчас её дети?

Муж абьюзер без ноги

Роза Кирикеева и Константин Жидких познакомились 12 лет назад на вокзале «Новосибирск-Главный», рассказала корреспонденту Сиб.фм сестра погибшей Махабат.

У Константина нет одной ноги — в детстве он неудачно поиграл на железнодорожных путях. Однако Розу не смущало, что её избранник инвалид первой группы.

«Мы ей говорили, зачем он тебе нужен такой? А она в ответ: "Костя не такой, как все, он не курит и не пьет"», — вспоминает Махабат слова сестры.

Семье Розы Константин сразу не понравился. По их словам, он часто поднимал руку на двух детей, которых женщина родила от первого брака.

«На детей, которые не от него, он постоянно кричал. При мне он однажды ударил внука, мне пришлось взять скалку и бить его в ответ», — вспоминает мама Розы Анна.

Махабат также добавила, что замечала синяки на теле детей. Константин объяснял это тем, что обучает их боксу, чтобы они смогли постоять за себя.

За 12 лет брака у семьи родились еще трое детей.

Помимо этого, по словам близких погибшей, Константин пытался ограничить общение Розы с семьей. Для этого они стали ездить и жить в разных регионах Сибири. Последний раз они остановились в Омской области.

«Он вообще ничего не делал, только получал пособие по инвалидности. Роза ходила на работу, училась маникюру и заботилась о детях. Константин лежал на диване и всему указывал, а также запрещал ей красиво одеваться», — говорит Махабат.

Все красивые вещи Розы Константин сжигал в печи.

«Его спрашивали: "зачем?" Он говорил: "моя Роза должна ходить только в красивом". Но при этом, никогда ничего ей не покупал. Мужики ему говорили: "ты сначала купи, а потом сжигай"», — сетует Махабат.

По словам сестры, Роза не выдержала такого отношения к себе и детям и вернулась в родное Ярково, где сняла небольшой дом у соседа.

«Она приехала на день рождения брата в январе и при нас разрыдалась, попросила помочь ей уйти от Константина. Брат быстро помог ей перебраться», — делится Махабат.

За этот небольшой период без тирана она «расцвела» — стала снимать смешные видео в ТикТок, общаться с родными без надзора, красиво наряжаться. Роза устроилась санитаркой в больницу и записалась на обучающие курсы для маникюрных мастеров для повышения квалификации.

«Она мечтала перебраться в Новосибирск и взять ипотеку», — добавила сестра погибшей.

До апреля Константин присылал большое количество сообщений Розе — просил вернуться к нему. Утверждал, что он живёт как в аду без неё и детей.

Орхидея, ленточки и костюм с иголочки

19 апреля Константин приехал в Ярково, чтобы вернуть Розу с детьми. Он и до этого приезжал, рассказывает Махабат, однако тогда пара не нашла общий язык.

По воспоминаниям Махабат, в тот вечер она предложила Розе и детям сходить к ней в баню и переночевать, так как боялась оставлять её с Константином. Сестра согласилась, и Махабат поехала до своего дома затопить печь, пообещав забрать Розу на машине.

Через 10-11 минут, по словам Махабат, ей позвонила дочь, которая гуляла по посёлку и встретила двоюродную сестру.

«Мне моя дочь стала кричать в трубку, что Костя воткнул нож в Розу. Я сначала не поняла, стала говорить в ответ: "скажи, что это пранк, что это не правда". Но дочка сказала: "нет, мам, это не пранк"», — плачет Махабат.

Перепуганная женщина села за руль и помчалась к дому сестры. Возле калитки она увидела тело родственницы с множественными ранами. По версии следствия, Константин напал на неё на кухне, воткнув нож в шею. В этот момент дети были дома. Роза сумела вырваться, но он её догнал на улице и затащил во двор, где продолжил зверски убивать.

«Все было в крови. На кухне, на улице, на заборе», — сквозь слезы говорит Махабат.

Женщина встретила и Константина, который держал огромный нож за спиной.

«Я кричу: "что ты сделал, урод?". В этот момент он пошёл ко мне. Сосед Тахир, который сдавал дом Розе, сказал мне бежать. Я была очень испугана, никогда в жизни такого страха у меня не было», — рассказывает женщина про страшный вечер.

Константина прогнал Тахир. Он убежал в сторону реки, а соседи вызвали скорую и полицию.

«Скорая ехала очень долго. Врачи только констатировали смерть», — говорит Махабат.

Прибывшие полицейские вместе с местными жителями стали разыскивать Константина. Его нашёл сосед Розы возле реки — он сидел на коленях в чёрных штанах и в рубашке весь в крови.

«Он, видимо, пытался покончить с собой, но смелости не хватило. Раны были не смертельны, но зато скорая к нему моментально приехала, а к Розе нет. Возможно, он хотел добежать до трассы, чтобы поймать попутку. Но кто бы его взял такого? Там еще и бурная речка, тут видимо он тоже побоялся через неё переплывать», — говорит Махабат.

Орудие убийства нашли там же, в пеньке.

Спустя две недели Константина поместили в СИЗО. Следователь рассказал Махабат, что при нём нашли четыре надгробные ленточники.

«Я считаю, что он всё продумал. Он приехал в костюме, как с иголочки. Во всём новом и чёрном. Никогда у него такой одежды не было. Он ехал преднамеренно убивать и помимо Розы хотел убить и их общих детей — поэтому четыре ленты. Также он подарил ей орхидею, такую же, как в начале отношений. Я думаю это не просто так. Орхидея, по всей видимости, для него была символом завершения отношений», — считает сестра погибшей.

Со слов матери Розы Анны, на допросе Константин заявил, что набросился на жену из ревности.

«Вы представляете, зачем такой огромный тесак моей дочери? У неё никогда таких ножей не было. Он всё продумал, он всё врет. Из ревности? Я понимаю ударить рукой, но браться за нож и наносить 13 ударов...», — возмущается Анна Абрамовна.

Опекунство

У Розы осталось пятеро детей. Одному из них уже 19 лет — парень учится в технику в Новосибирске. Опеку над несовершеннолетними детьми сейчас на себя оформляет Махабат, которые будут жить в её доме. Органы ПДН уже оценили условия и разрешили проживать детям вместе с тетей. Сейчас Махабат вместе с мужем докупают необходимое, чтобы ребята жили в хороших условиях.

«Ты мне должна цветы приносить, а не я тебе, Роза»

37-летнюю Розу похоронили на местном мусульманском кладбище 22 апреля. Её мама поделилась, что им пришлось снимать кафе, так как попрощаться с Розой пришло много людей.

«Почти 150 человек были на похоронах. Мой сын занимался организацией похорон. Это была такая трагедия. Я не могу пережить эту потерю, я, наверно, и умру с этой болью. Я стараюсь ради внуков жить», — плачет Анна Абрамовна.

Хоть мусульманам, по словам близких Розы, плакать по умершему нельзя, но на кладбище Махабат вместе с мамой не смогли удержать эмоции.

«Ты мне должна цветы приносить, а не я тебе, Роза», — плачет Анна, поглаживая временный памятник дочери.

Женщина переживает, что Константину всё сойдет с рук.

«Он же всю жизнь хитрым был, пускал людям пыль в глазах. Лежал на диване и не работал, но мог убеждать соседей, что он примерный семьянин. Я переживаю, что он через дурку косить будет. Скажет, что был в не вменяемом состоянии», — переживает женщина.

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