На Любинский проспект и в Нагорный парк: из Новосибирска до Омска и Барнаула можно комфортно добраться на электропоездах

Перед летними каникулами и отпусками Западно-Сибирская железная дорога напоминает, что до соседних городов можно комфортно, быстро и недорого добраться на пригородных поездах. Например, организованы ежедневные пересадочные маршруты из Новосибирска до Омска и Барнаула, в электропоездах действуют льготы.

Доехать до Барнаула можно на пригородных поездах №7103 Новосибирск – Черепаново и №7101 Черепаново – Барнаул. Отправление со станции Новосибирск-Главный в 17:00, в Черепаново 14-минутная пересадка, прибытие на станцию Барнаул — в 21:09. Время в пути 4 часа 9 минут, стоимость проезда — 320 рублей. Также организована обратная стыковка ускоренных электропоездов по маршруту Барнаул – Новосибирск.

Для проезда в Омск можно воспользоваться удобной стыковкой электропоездов №7141 Новосибирск – Татарская и №6647/6667 Татарская – Омск. Отправление со станции Новосибирска-Главный в 13:43, в Татарске 9-минутная пересадка, прибытие на станцию Омск-Пассажирский — в 21:54. Время в пути — 8 часов 46 минут, стоимость проезда — 789 рублей.

При проезде в электропоездах действуют льготы федеральных и региональных категорий. Например, студентам и школьникам в период обучения билет обойдется в два раза дешевле.

Дополнительную информацию о работе компании АО «Экспресс-пригород» можно узнать:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

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