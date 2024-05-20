«Не бойтесь жизнь переменить»: как я нашла работу мечты

Работа, как известно – половина жизни. Поэтому выбирать ее надо с умом, чтобы не сожалеть после. Как один верный шаг изменил мою жизнь — делюсь опытом поиска работы, которая позволила приблизиться к мечте.

«Ну, что, снова – на Мальдивы? Или в Тайланд?» – спрашиваю подругу, с наслаждением пакующую чемодан в отпуск.

«Нет, в этот раз- на Алтай: только что обновила машину, хочу прокатиться», — смеется она.

Вздыхаю, вспоминая, когда самой в последний раз удавалось куда-то вырваться в отпуске. Дальше шашлыков на даче обычно не получалось. Я рада за подругу, но вдруг как-то остро кольнуло чувство, что я сама что-то делаю не так.

Интересуюсь: «Тань, ну как тебе так удается: и в отпуск за границу, и машина, и ипотеку закрыла быстро?»

Подруга внимательно смотрит на меня и понимает, что спрашиваю не просто так.

«А что, — вдруг говорит она, — давай к нам. Понимаешь, я ведь работаю менеджером в самом крупном медиахолдинге Сибири. Поэтому база клиентов – огромная, соответственно, и продаж – больше, и потолка по зарплате нет. 60 тысяч – это минимум, большинство зарабатывает в месяц намного больше. И трудоустройство официальное, а это тоже важно. Ты же в CRM работать умеешь?»

«Конечно», — отвечаю. «А всем нюансам научат, не переживай. У нас такие спецы работают, такие технологии знают, что через пару месяцев у тебя, если, конечно, сама цель поставишь, клиенты с серьезными заказами пойдут. Я, когда туда пришла, сама не верила, а теперь – сама видишь, что так. Я уже не говорю о том, с какими интересными людьми и крутыми компаниями приходится общаться по работе! Я прямо реальное удовольствие испытываю каждый раз, чувствуешь себя таким важным делом занятым»! К тому же, добавляет она, офис в трех минутах от метро Заельцовская, уютный, естественно, с кофе-печеньками и прочими удобствами, вроде комнаты отдыха.

Спрашиваю, как коллектив, потому что уже несколько раз обожглась: вроде, и неплохо все, но как-то некомфортно. В ответ подруга показывает фото с корпоративов. Особенно круто, конечно, на теплоходе. «А как с карьерным ростом», — задаю последний вопрос. «Все зависит только от тебя, — говорит подруга. – Сама подумай: ты ведь там сможешь стать высококлассным профессионалом, а значит, пути наверх открыты везде. Ну что — убедила?»

«Давай телефон», — решительно говорю я. Через неделю я уже приступила к работе, а вчера вернулась из своего первого отпуска. В этот раз на Бали мы летали вместе с подругой.

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