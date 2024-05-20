Новосибирец запечатлел полет МКС на фоне Луны

Житель Новосибирска сделал видео, на котором запечатлен полет МКС на фоне Луны.

Житель Новосибирска Руслан Рахимчанов снял на видео, как Международная космическая станция (МКС) проходит на фоне Луны. Своими впечатлениями от увиденного он поделился в социальных сетях.

Автор кадров рассказал, что ему пришлось «поработать звездочетом». Он поделился, что открыл «сезон охоты» на транзиты МКС по Луне.

Руслан уточнил, что замедлил видео, так как МКС движется гораздо быстрее. Ее скорость составляет около 7,7 километра в секунду.

Напомним, что выпускник НГПУ стал серебряным призёром Чемпионата Мира по легкой атлетике среди слепых.