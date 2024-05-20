Новосибирская область на сто процентов готова к ЕГЭ и ОГЭ

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о готовности к проведению государственной итоговой аттестации в основной период в Новосибирской области в 2024 году выступила министр образования региона Мария Жафярова.

Андрей Травников напомнил: «Близится пора выпускных экзаменов у школьников. Муниципалитеты нашей области готовы к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году. Есть и новшество – возможность пересдать один предмет в основное время появляется у ребят в этом году впервые. Это сделано по Поручению Президента России».

Как доложила министр образования региона Мария Жафярова, на сегодня на участие в основной период ГИА-11 зарегистрированы 14 909 человек, из них выпускники школ текущего года – 13 213. Количество участников меняется ежедневно, так как в ГЭК Новосибирской области поступают заявления от выпускников прошлых лет, не подавших заявления до 1 февраля по уважительным причинам, и от участников, прибывших из других регионов.

В период экзаменационной кампании будет работать 119 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них: 97 основных, 13 – в местах лишения свободы, 1 – на базе туберкулёзной больницы, 8 – на дому.

В основной период для участия в ГИА-9 зарегистрированы 36 273 человека. В период экзаменационной кампании планируется задействовать 259 ППЭ, из них 182 основных ППЭ, 13 ППЭ в местах лишения свободы, 2 ППЭ на базе лечебных учреждений, 62 ППЭ на дому. Выпускники для получения аттестата должны будут сдать 4 экзамена, 2 обязательных (русский язык и математику) и 2 экзамена по выбору.

В 2024 году в ППЭ будут использоваться новые технологии при проведении ГИА-9 и ГИА-11. С февраля в регионе проходят региональные и федеральные тренировочные мероприятия по отработке технологии получения экзаменационных материалов по сети «Интернет» и печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзамена в 9-х и 11-х классах. На текущий момент проведены 4 апробации в ППЭ ЕГЭ и 3 – ОГЭ.

Основной период проведения ГИА-9 пройдёт с 21 мая по 2 июля, ГИА-11 – с 23 мая по 5 июля 2024 года. В соответствии с Поручениями Президента, в расписание ГИА-11 добавлены дополнительные два дня – 4 и 5 июля. В эти два дня выпускники текущего года, которые захотят улучшить свои результаты, смогут пересдать один из предметов по выбору в форме ЕГЭ. При этом следует учитывать, что результаты предыдущего экзамена будут аннулированы.

Выпускники, не сдавшие экзамены в основной период проведения ГИА, смогут принять участие и сдать экзамены для получения аттестата в дополнительный сентябрьский период, который пройдет с 3 по 24 сентября для выпускников 9-х классов и с 4 по 23 сентября для выпускников 11-х классов.

В 2024 году выделено более 123 млн рублей для организации проведения ГИА (приобретение оборудования для ППЭ и РЦОИ, расходных материалов: картриджей, бумаги для печати экзаменационных материалов, сейф-пакетов для доставки экзаменационных материалов, программного обеспечения для проведения ГИА-9, оказание услуг по организации видеонаблюдения).

Для проведения ГИА привлекается 12 136 работников, задействованных в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов. Проводятся подготовительные мероприятия по организации работы ситуационно-информационного центра для обеспечения информирования обучающихся и их родителей, выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА-11 и повышения объективности проведения ГИА в целом за счёт организации видеонаблюдения.

Центральной площадкой в 2024 году станет Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова. На этой площадке будет организовано более 40 мест для работы онлайн-наблюдателей. Открытие и встреча со средствами массовой информации состоится в первый массовый экзамен по русскому языку – 28 мая в 09:30.