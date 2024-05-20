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общество
На правах рекламы реклама

Новосибирские предприниматели могут бесплатно переводить средства со счета ИП на свою карту физлица

Фото: МТС

МТС Банк отменил комиссию на внутренние переводы до трех миллионов рублей со счета индивидуального предпринимателя на собственный счет карты физического лица в рамках программ обслуживания «Точный», «Выгодный» и «Стабильный». Ежемесячный лимит на такие переводы составляет 3 млн рублей.

Теперь новосибирские предприниматели могут бесплатно переводить средства, полученные от своей деятельности и оставшиеся после уплаты необходимых налогов и взносов, на свою карту в МТС Банке и использовать их на личные нужды.

«Наше внутреннее исследование показало, что для многих клиентов-предпринимателей очень важным фактором при выборе банка для обслуживания является наличие минимальной комиссии или ее отсутствие на переводы денег со счета ИП на свой счет физлица. Особенно высок спрос на такие переводы в сегментах продавцов маркетплейсов и в сфере общественного питания. МТС Банк решил поддержать таких клиентов и предоставил возможность пользоваться заработанными деньгами как физлицо без дополнительных затрат, когда ранее комиссия доходила до 10%», – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.

Подать заявку на открытие счета для ИП с бесплатными переводами на карту можно на сайте МТС Банка.

Реклама. ПАО Мтс банк. ИНН 7702045051. Erid:LjN8KVY4W

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Роман Чугаев
Журналист

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