Новосибирца приговорили к 25 годам за планирование поджога военкоматов

Житель Новосибирска был приговорен к 25 годам лишения свободы за планирование поджога военкоматов.

Как сообщает ТАСС, в Новосибирске местного жителя приговорили к 25 годам лишения свободы. Он планировал поджечь военкоматы по заданию батальона «Азов»*.

Уточняется, что первые пять лет мужчина будет отбывать в тюрьме, а 20 лет проведет в колонии строгого режима.

Илью Бабурина задержали в конце сентября 2022 года. По словам официального представителя регионального ведомства Ирины Зебровой, задержанный молодой человек готовил нападения на военкоматы в Новосибирской области. Она подчеркнула, что возможные диверсии могли быть совершены с целью «устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки спецоперации».

* Батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён в РФ.

Напомним, что в Новосибирске «Горводоканал» обязали выплатить 1,3 млн рублей за насосы.