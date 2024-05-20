Новые кадровые перестановки в мэрии Новосибирска: что известно о заместителе главы города Максиме Останине

Максим Останин назначен на должность заместителя мэра Новосибирска.

20 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Максима Останина заместителем градоначальника.

В обязанности Останина будет входить контроль за работой департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, управления делами мэрии, управления по организационному обеспечению деятельности мэра города, управления общественных связей мэрии, департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

Биография.

Известно, что Максим Останин родился в Новосибирске в 1988 году. У него есть два высших образования по специальностям «Юриспруденция» (2011) и «Государственное и муниципальное управление» (2015).

Есть опыт работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2018 года занимал должность заместителя министра — начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Почему он стал заместителем мэра Новосибирска?

Сам мэр города Кудрявцев сообщил, что при выборе заместителя ориентировался на профессиональный опыт, а также на результативность работы и деловые качества.

«Решение о назначении Максима Константиновича моим заместителем я принимал, исходя из его профессионального опыта, результативной работы и деловых качеств. Перед новым вице-мэром стоят серьезные задачи по формированию единой политики в сфере предпринимательства. Следует внедрять новые формы поддержки малого и среднего бизнеса, способствовать его дальнейшей интеграции в региональную экономику. Эти и другие вопросы должны решаться при активном взаимодействии с депутатским корпусом – Советом депутатов города Новосибирска», – сказал Кудрявцев.

Свою работу в должности заместителя мэра Новосибирска Останин начнет 20 мая.

Напомним, что Сиб.фм ведет рубрику «Отставки и назначения-2024».