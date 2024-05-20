Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка

20 мая свой 49-й день рождения отмечает популярный певец Шура из Новосибирска.

В 90-е годы этот эпатажный артист завоевал сердца слушателей своим уникальным стилем.

Его песни, такие как «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие, написанные в юности, до сих пор находят отклик в душах поклонников.

Шура с большой любовью и теплотой вспоминает свой родной город Новосибирск. Он гордится тем, что он сибиряк, и уверен, что люди из этой части страны особенные.

«МК в Новосибирске» собрал яркие снимки известного новосибирца.