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общество

Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка

Фото: Денис Винокуров / соцсети

20 мая свой 49-й день рождения отмечает популярный певец Шура из Новосибирска.

В 90-е годы этот эпатажный артист завоевал сердца слушателей своим уникальным стилем.

Его песни, такие как «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие, написанные в юности, до сих пор находят отклик в душах поклонников.

Шура с большой любовью и теплотой вспоминает свой родной город Новосибирск. Он гордится тем, что он сибиряк, и уверен, что люди из этой части страны особенные.

«МК в Новосибирске» собрал яркие снимки известного новосибирца.

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 2

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 3

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 4

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 5

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 6

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 7

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 8

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 9

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 10

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 11

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 12

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 13

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 14

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 15

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 16

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 17

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 18

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 19

Фото Певец Шура из Новосибирска 20 мая празднует свое 49-летие. 20 фото известного сибиряка 20

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Нина Раневская
Журналист

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