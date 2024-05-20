Реконструкцию площади Калинина в Новосибирске вновь перенесли

В Новосибирске отложили реконструкцию площади Калинина.

В Новосибирске перенесли сроки реконструкции площади Калинина. Ранее ее должны были провести в 2022 году, но сроки также были перенесены на 2023 и 2024 годы. Трудности в реализации проекта власти связывают с проблемами в разработке проектной документации.

В мэрии предполагают, что муниципальный контракт на проектирование будет заключен в третьем квартале текущего года. Если государственная экспертиза даст положительное заключение, то документация будет готова к марту 2025 года.

В январе этого года МКУ «Управление дорожного строительства» завершило предварительные расчеты стоимости реконструкции площади Калинина. Также была определена схема границ проектирования и составлен перечень необходимых работ.

Проект включает в себя переустройство контактной сети троллейбусов и трамваев, перенос кабелей под землю и проведение комплекса мероприятий по сохранности подземных коммуникаций метро. Об этом сообщает Atas.info.

Напомним, что в ХК «Сибирь» огласили имена игроков нового сезона.