Сергей Никулин: драйвером продаж розничных кредитов стали залоговые кредиты

В первом квартале новосибирцы получили в ВТБ 12 млрд рублей розничных кредитов – сумма сопоставима с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба банка. В апреле спрос клиентов на кредиты продолжил рост. По оценке банка, к летнему сезону позитивная динамика сохраняется.

За первый квартал банк выдал в Новосибирской области 12 млрд рублей розничных кредитов, говорится в сообщении. Ипотеку оформили более 1,8 тысячи заемщиков на сумму свыше 7 млрд рублей (+3%), еще 3 млрд рублей жители региона получили в виде кредитов наличными. В автокредитовании клиенты провели около 1,4 тысячи сделок на 1,8 млрд рублей.

Общий портфель кредитов клиентов-физлиц в Новосибирской области вырос на 2% и на начало апреля составил 214 млрд рублей, из которых более 131 млрд составляет ипотека. Наибольшую динамику роста портфеля – 43% – показали автокредиты.

Портфель привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов с начала года вырос на 20% и достиг 145 млрд рублей. Из них более 100 млрд приходится на долю классических инструментов сбережения.

«В сегменте розничного кредитования основными драйверами в первые месяцы года стали залоговые кредиты. Меры, принятые ЦБ для «охлаждения» рынка розничного кредитования, а также выгодные ставки по депозитам, которые с начала этого года остаются на максимальных значениях, способствуют сохранению сберегательной модели поведения клиентов. При этом, начиная с марта, мы видим заметное оживление на рынке кредитования, что связано с традиционным ростом клиентской активности в весенне-летний сезон и адаптацией банков к мерам регулятора по «охлаждению» рынка», — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.