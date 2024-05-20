В Карасуке в центре города загорелось двухэтажное здание

В городе Карасук в центре произошел пожар в пустом здании.

В городе Карасук Новосибирской области в четыре часа утра произошел пожар в бесхозном двухэтажном здании в центре города.

Ранее в здании располагалось местное телевидение, кадастровая и адвокатская контора, а также призывной пункт.

На место происшествия сотрудники МЧС прибыли через 5 минут. Для тушения было задействовано 9 человек личного состава и три единицы техники. Огонь локализовали через полтора часа.

Информации о пострадавших нет. Об этом сообщает Горсайт.

Напомним, что новосибирские пожарные спасли 12 детей.