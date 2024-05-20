В МУП «САХ» рассказали о причинах пожара на полигоне в Новосибирске

В МУП «САХ» объяснили причины пожара на свалке в Новосибирске.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на регоператора МУП «Спецавтохозяйство», причиной сильного пожара на мусорном полигоне «Левобережный» стали порывы ветра, которые способствовали быстрому распространению огня.

Сотрудники предприятия каждый день проводят комплекс мероприятий по предотвращению возгораний, а также на территории дежурит пожарная машина. Когда пожар был обнаружен, все действовали согласно регламенту. Технику и людей вывели за пределы свалки, а к очагу отправились пожарная машина и бульдозеры.

«К сожалению, в этот момент был шквалистый ветер, из-за которого огонь распространился молниеносно. Потребовалась помощь МЧС», — пояснили в САХ.

Также сообщается, что полигон начал работу в 1995 году, но на данный момент его возможности исчерпаны.

Пожар на мусорном полигоне «Левобережный» тушили более трех дней. В данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, что новосибирские пожарные спасли 12 детей.