В Норильске мигрант устроил резню

В Красноярском крае в Норильске уроженец Киргизии устроил резню.

18 мая в Красноярском крае в Норильске произошло убийство. Подозреваемым в трагедии является 34-летний уроженец Киргизии. На допросе он заявил, что в момент преступления у него произошло помутнение рассудка, но следователи считают по-другому.

Он сообщил следователю, что в день, когда произошла трагедия, он отвел своего 2-летнего сына к родственникам после прогулки. А затем произошло нечто загадочное.

«Я подумал, что надо срочно куда-то бежать», — сказал мужчина.

После этого он вернулся в квартиру к тем же родственникам, взял нож и пошел к квартире, где проживала его сожительница с детьми. Мужчина сообщил, что мысли были спутанными, но одна постоянно повторялась: «Надо бежать».

Поднимаясь по лестнице, он встретил своего пасынка. Он выхватил нож и ударил подростка, а затем зашел в квартиру и напал на женщину. В результате полученных травм она скончалась.

«Я хотел только бежать, убивать никого не собирался. Ничего не пил, не принимал», — сказал мужчина.

После этого он вышел на улицу и заметил женщину с мужчиной. Он также напал на них с ножом. После прибыла полиция, и уроженца Киргизии задержали.

В субботу мужчина был не в состоянии ясно выражать свои мысли. Он говорил путано и невнятно. В результате его доставили в психоневрологический диспансер. Следователи предполагают, что перед совершением преступления он мог употреблять наркотики или психотропные вещества. В ближайшее время будет проведена экспертиза.

Также 20 мая в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для мигранта.