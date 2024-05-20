В Новосибирске «Горводоканал» обязали выплатить 1,3 млн рублей за насосы

В Новосибирске «Горводоканал» задолжал частной фирме 1,3 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, прокурор внес представление главе муниципального предприятия «Горводоканал» из-за долга перед частной фирмой.

По данным ведомства, «Горводоканал» заключил договор с компанией «Эксон» на поставку насосного оборудования. После того как фирма поставила оборудование, «Горводоканал» не перевел ей деньги.

Сумма долга — более 1,3 миллиона рублей.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, задолженность перед субъектом предпринимательской деятельности полностью погашена», — пишет пресс-служба.

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