В Новосибирске стартовал ремонт путепровода через Ипподромскую магистраль.

Как сообщает МКУ «Гормост», в Новосибирске начался ремонт путепровода через Ипподромскую магистраль на улице Фрунзе. Подрядчиком выступает ООО «ДМИ».

В данный момент завершены работы по обустройству и ограждению строительной площадки, а также демонтажу остекления светопрозрачной пешеходной галереи на тротуаре.

В целях обеспечения безопасности со стороны Красного проспекта в сторону улицы Кошурникова перекрыто движение транспорта справа на половине моста. Кроме того, проход пешеходов в этом месте запрещен.

Подрядчику необходимо заменить мостовое полотно и деформационные швы, отремонтировать сопряжения моста с насыпями, обустроить водоотвод с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна, провести укрепительные работы на конусах, привести ограждения безопасности в соответствие нормативным требованиям.

На этом объекте не будет крытой пешеходной галереи. Вместо нее будут установлены противобрызговые экраны, чтобы обеспечить беспрепятственный проход пешеходов.

Срок завершения работ — середина октября 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске опубликован график отключения горячей воды с 27 мая.