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недвижимость общество

В Новосибирске продают светлую квартиру за 45 миллионов рублей

Фото: «Циан»

В Новосибирске выставили на продажу огромную светлую квартиру.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести четырехкомнатную квартиру в Новосибирске. Она располагается в ЖК «Кедровый». За жилье просят 45 миллионов рублей.

Сама квартира находится на втором этаже. Площадь — 123 квадратных метра.

Интерьер выполнен преимущественно в светлых тонах. Есть просторная гостиная, объединенная с кухней и столовой, несколько спален, гардеробных и хамам.

Напомним, что в Новосибирске продают квартиру возле НОВАТа за 22 млн рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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