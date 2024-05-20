В Новосибирске с 20 мая возможно похолодание и дожди

Синоптики прогнозируют, что текущая неделя в Новосибирске и области будет прохладной и дождливой.

По данным Гидрометцентра, в понедельник 20 мая в городе температура будет варьироваться до +17 — +19 градусов, при этом специалисты прогнозируют кратковременные дожди. Ночью похолодает, температура будет колебаться до +8 — +10 градусов, в некоторых местах области понизится до +1 градуса.

Согласно данным метеопортала «Яндекс», во вторник ожидается потепление до +20 градусов. Небо будет частично закрыто облаками.

К субботе температура снизится до +15 градусов, а в воскресенье — до +10, при этом пройдут дожди.

Напомним, что стал известен прогноз погоды на июнь в Новосибирске.