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проиcшествия

В Новосибирске самокатчик врезался в известный автомобиль «Анжела»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске самокатчик столкнулся с известным автомобилем «Анжела».

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» появилась информация о том, что в ночь с 18 на 19 мая неизвестный врезался в машину «Анжела».

По словам очевидца, молодой человек на самокате влетел в кроссовер Haval Jolion, который принадлежит известной в городе Анжеле. Многие новосибирцы знают автомобиль, поскольку на заднем стекле машины наклеена надпись с именем владелицы.

Автор поста объяснил, что участники инцидента не стали вызывать сотрудников ГИБДД, однако «наорали друг на друга».

Напомним, что в Новосибирской области разбилась фура.

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Нина Раневская
Журналист

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