В Новосибирске состоялся полумарафон «Забег.РФ»

Новосибирцы приняли участие в полумарафоне «Забег.РФ».

В воскресенье, 19 мая, в разных регионах России состоялся полумарафон «Забег.РФ». Так, в Новосибирской области участие в нем приняли около четырех тысяч человек. Они преодолели в общей сложности более 30 тысяч километров. Все доступные слоты для участия в забеге были распроданы за три недели до самого старта.

«Наша область входит в число самых активных регионов. Мы будем обращаться к организаторам, чтобы увеличить количество слотов в следующем году. Интерес к легкой атлетике в нашем регионе огромен. Все забеги, которые мы проводим, пользуются большой популярностью, количество любителей бега увеличивается, люди приходят семьями, и это здорово, – сообщил министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов.

В течение дня прошли четыре забега: на 1,5, 10 и 21,1 километра. Забеги состоялись в новой локации — рядом с «Сибирь-Ареной», что позволило избежать перекрытия центральных улиц.

В общей сложности новосибирцы преодолели расстояние, втрое превышающее расстояние от Калининграда до Владивостока (10 500 километров).

Напомним, что новосибирец запечатлел полет МКС на фоне Луны.