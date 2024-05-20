В Новосибирской области увеличился спрос на сотрудников-подростков

В Новосибирской области наблюдается рост спроса на подростков, желающих найти работу.

Как сообщают аналитики hh.ru, в Новосибирской области с начала 2024 года появилось 536 вакансий, на которые готовы брать кандидатов от 14 лет.

Больше всего востребованы курьеры — 41%, промоутеры — 7%, официанты и упаковщики — по 3%.

В области увеличилось количество вакансий для подростков от 14 до 18 лет. В первом квартале 2024 года доля таких предложений составила 5,7% от общего числа вакансий для соискателей из Новосибирска. Это на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Отмечается, что местные работодатели более охотно берут на работу подростков, чем в среднем по стране. В регионе на долю подростков приходится 5,7% всех приглашений на работу, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 3%.

Чаще всего компании стремятся привлекать молодых людей для того, чтобы развивать молодежь внутри компании, укреплять лояльность к бренду работодателя, стимулировать развитие отрасли в целом, а также расширять аудиторию продуктов или услуг компании.

Напомним, что в новосибирском вузе хотят создать центр анализа космических снимков.