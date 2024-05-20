В новосибирском вузе хотят создать центр анализа космических снимков

В новосибирском вузе планируется открытие центра анализа космических снимков.

Роскосмос собирается создать пилотный региональный центр компетенций по работе с результатами космической деятельности на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГИТ). Предполагается, что этот проект будет реализован уже в текущем году.

По словам Владимира Хамедова, доцента кафедры экологии и природопользования вуза, центр будет предоставлять полезные информационно-аналитические продукты и услуги, основанные на геопространственных данных. Кроме того, будут предоставляться образовательные программы по использованию этих данных.

Спутниковые изображения находят применение во многих областях: в сельском хозяйстве, геологии и гидрологии, лесоводстве, охране окружающей среды, планировании территорий и многих других. Они позволяют получить информацию о больших площадях, включая труднодоступные и потенциально опасные места.

Напомним, что новосибирец запечатлел полет МКС на фоне Луны.