В прокуратуре обнаружили конфликт интересов в мэрии Новосибирска

В прокуратуре Новосибирска выявили конфликт интересов в администрации города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомством регионального центра была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии — супруга гендиректора компании, с которой департамент инвестиций и потребительского рынка мэрии заключил договоры на размещение нестационарных торговых объектов.

Таким образом, возник конфликт интересов, поскольку личная заинтересованность чиновницы могла повлиять на ее объективное и беспристрастное исполнение служебных обязанностей. Однако она не предприняла мер для предотвращения этого конфликта интересов и сообщила работодателю о своей личной заинтересованности только в ходе прокурорской проверки.

Как отмечают в ведомстве, указанная организация неоднократно становилась победителем городских конкурсов как лучшая организация общественного питания и торговли, которые организовывал департамент, где работала муниципальная служащая.

«Прокурорской проверкой установлены факты размещения на территории города нестационарных объектов организации, генеральным директором которой является супруг чиновницы, в отсутствие правоустанавливающих документов, что послужило основанием для их демонтажа», — пишет пресс-служба.

Кроме того, ведомство обратилось в суд с требованием признать бездействие мэрии по урегулированию конфликта интересов незаконным и признать незаконным решение комиссии об отсутствии конфликта интересов. Ведомство также обязало комиссию повторно рассмотреть уведомление чиновницы о личной заинтересованности при исполнении своих обязанностей.

Требования были удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что в Новосибирске «Горводоканал» обязали выплатить 1,3 млн рублей за насосы.





