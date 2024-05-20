В Толмачево спаниель нашел у пассажирки тысячи долларов и евро

В аэропорту Толмачево спаниель обнаружил у пассажирки крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, в Толмачево в багаже жительницы Новосибирска нашли крупные суммы в долларах, евро и дирхамах. Она пыталась вывезти их в ОАЭ.

Перед вылетом в Дубай 35-летняя жительница Новосибирска прошла через «зеленый коридор». По нему проходят те, кому нечего декларировать.

Тем не менее служебная собака-спаниель нашла в багаже 15,9 тысяч долларов США, 4,1 тысячи евро и 140 дирхам ОАЭ, что превышало допустимый размер вывоза наличной иностранной валюты.

Деньги изъяли. В данный момент возбуждено административное дело о недекларировании физическими лицами наличных денежных средств.

Напомним, что в Новосибирске «Горводоканал» обязали выплатить 1,3 млн рублей за насосы.