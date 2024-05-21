Dava пробежит «Зелёный марафон» на Дне защиты детей в Новосибирске

«Сиб.фм group» приглашает отметить День города в крутой компании. 30 июня с 12:00 до 0:00 весь город будет веселиться и праздновать в ПКиО «Арена», такое точно нельзя пропустить.

Медиахолдинг «Сиб.ФМ Goup» поздравляет жителей и гостей с предстоящим Днем города и предлагает отметить это событие с большим размахом!

Открытие праздника начнётся с 11-го забега «Зелёный Марафон» от Сбера. В акции принимают участие 60 городов России. Специально приглашенная звезда праздника Давид Манукян побежит вместе с земляками.

Гостей праздника и участников марафона ждут несколько забегов на различные дистанции, праздничная шоу-программа и множество интерактивов для всей семьи.

Всех, кто найдет время в этот чудесный день и придет на мероприятие, сможет полностью погрузиться в фантастический музыкально-танцевальный фестиваль, который объединит лучших танцоров и исполнителей со всего региона.

Но это далеко не всё, ведь мы приготовили множество других развлечений:

Любители спокойно посидеть на природе смогут насладиться открытым кинотеатром на траве. Танцевальный баттл даст возможность самым активным проявить себя.

Брутальности мероприятию добавят байк-шоу и площадка экстремальных видов спорта, на которой скейтеры покажут множество классных и опасных трюков.

На празднике будет действовать несколько точек творчества, площадка уличного искусства, а также специальная зона проведения мастер-классов.

Однако и это ещё не все. Гвоздем праздника будет известный исполнитель Kamazz. Он споет свои самые громкие хиты: «Как ты там», «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса» и другие.

Мы ждем всех на нашем общем празднике 30 июня с 12:00 до 0:00 в ПКиО «Арена».

Генеральный партнер: Семейный развлекательный центр «Веселый остров».

Генеральный автопартнёр: Группа компаний «Альт–Парк».

Официальные партнеры: Гипермаркет детских товаров «Бубль-Гум», Частная школа «Top IT School», Клиника «один плюс один».

Партнеры: «MINIDINO» — сибирский бренд одежды, Сеть супермаркетов «Быстроном», Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», ООО «Лаборатория Гемотест», «Алло, мама»- магазины аксессуаров для телефонов, Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, Агрохолдинг «Гудвилл».

Генеральный фуд партнер: «Sova Bar».

Сладкий партнер: Мороженое, десерты и напитки «33 пингвина».

Фуд партнеры: Торговый дом «Куликовский», Торговая марка «Голодный пес», Авторская пекарня «ВафLand», «Alcreme», «#НаКофеине», «Штолле» — пироги Сибири, «Monty» — манты: ресторан одного блюда, «Лаборатория кофе», «Crosby cofee», кафе-блинная «Tinlinna», корейский fast-food с сибирским характером «Corn tiger cheese», ООО «Шеф Дым», HOTDOGS , ООО «Томское молоко», Ресторан доставки авторской кухни «Plita & Chef», «A.Ganziy» кондитерская Анастасии Ганзий, Экомаркеты «Жимолость», «GARAGE SANCHEZ», Магазин хорошей еды «Жизньмарт».