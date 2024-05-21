Мэр Новосибирска прокомментировал реконструкцию Первомайского сквера

Мэр Новосибирска высказался о реконструкции Первомайского сквера.

В своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев опубликовал пост, в котором раскритиковал ход благоустройства Первомайского сквера.

Он сообщил, что поручил департаменту культуры, спорта и молодежной политики каждый день проверять подрядчика, а также отчитываться о выполнении «дорожной карты».

«Утром с подрядчиком определять фронт работ, вечером – проверять выполнение», — написал мэр.

Он также отметил, что в данный момент на объекте работает от 10 до 15 человек, но нужно увеличить число рабочих и ускорить темп работ. Для этого есть все необходимые ресурсы и материалы. Строительный мусор следует убирать сразу после завершения работ.

В ходе реконструкции сквера были снесены четыре незаконные постройки. На их месте появятся газон и клумбы. Сотрудники профильного департамента обещают завершить работы и устранить все замечания к 15 августа.

Кудрявцев добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

«Поддерживаю новосибирцев, которые справедливо требуют навести порядок в Первомайском сквере. Жители не потерпят такую ситуацию в центре мегаполиса», — высказался градоначальник.

Уточним, что реконструкция Первомайского сквера началась в мае прошлого года. Стоимость оценивали в 180,18 миллионов рублей. А работы должны были завершить 15 октября.

Напомним, что прокуратура проведет проверку работ ливневых систем после сильного дождя в Новосибирске.