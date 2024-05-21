Мэрия Новосибирска рассказала о последствиях прошедшего града в городе

Администрация Новосибирска подвела итоги прошедшего в городе града.

В мэрии сообщили о последствиях града в Новосибирске, который обрушился на город 20 мая.

Уточняется, что в результате погодных явлений упало 12 деревьев, на улице Добролюбова сильный ветер снес шифер с крыши, который упал на автомобиль. Пострадавших нет.

«Непогода накрыла Центральный и Заельцовский районы Новосибирска. В то же время на левом берегу всё было тихо, дождь едва покапал. Городские службы начали устранять последствия», — рассказали в мэрии.

Помимо этого, в Центральном округе и Дзержинском районе были затоплены отдельные участки дорог.

Около дома на улице Восход, 3 из-за сильного ветра упало дерево, которое повредило троллейбусные провода. На место происшествия прибыли спасатели МАСС. В районе улиц Добролюбова и Московской также произошел обрыв линий электропередач из-за сильного ветра.

Напомним, что мощный ливень с градом в Новосибирске смыл опорную стену.