Новосибирская компания создала умные часы для контроля за водителями

Новосибирская компания разработала умные часы, которые помогают контролировать состояние водителей.

В Новосибирске компания создала умные часы, которые помогают следить за состоянием водителей за рулем. Технология получила название SleepControl.

Часы хотят выпустить в продажу в конце текущего года. Устройство будет измерять пульс и, анализируя данные о сердечном ритме, определять уровень усталости водителя. Процесс будет контролироваться нейросетью.

Сборка часов осуществляется в Новосибирске. В них российская электроника, но на данный момент используется зарубежный процессор.

При разработке умных часов проводились испытания. Водители, оснащенные датчиками, проезжали путь от Новосибирска до Бердска, Искитима и других населенных пунктов. Также была создана специальная лаборатория, где водителей помещали в комнату и им не разрешалось спать.

Умные часы оснащены также датчиком алкоголя. Руководство транспортной компании может просматривать данные с этих часов, чтобы следить за состоянием своих сотрудников.

«Сами часы у нас стоят порядка 15 тысяч рублей, с базовой станцией совместный комплект около 30-45 тысяч рублей. Сейчас мы провели определенную оптимизацию и прибор стал немного дешевле. Еще планируем выпустить модификацию, которая будет через базовую станцию, а через смартфон, потому что у нас. И это позволит удешевить это решение для транспортных компаний, которые не могут себе позволить траты на базовую станцию.», — сообщил генеральный директор компании «Элрон» Иван Лебедев BFM-Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске стартовало производство мини-компьютеров.