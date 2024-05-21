Новосибирский центр вирусологии «Вектор» закупит квартиры-студии на 17 млн рублей

Научный центр вирусологии закупит три квартиры для сотрудников под Новосибирском.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» закупит три квартиры для сотрудников учреждения, участвующих в реализации проекта «Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий» на 2019-2027 годы. Лоты с закупками появились на сайте Госзакупок, обратил внимание корреспондент Сиб.фм

Исходя из документации, прикрепленной в заявке, квартиры должны быть в многоэтажном доме и иметь площадь не менее 34,2 кв.м.

Помимо этого, в квартирах должно быть всё оборудовано для комфортного проживания в них сотрудников, даже электрический водонагреватель на случай отключения горячей воды.

В ванной комнате требуются натяжные потолки, керамическая плитка, зеркало, держатель полотенец и туалетной бумаги.

Межкомнатные двери должны иметь отделку экошпоном. Входная дверь — металлическая с двумя врезными замками.

Пол в квартире может быть простым — застелен линолеумом. В спальной комнате нужно предусмотреть двуспальную кровать, шкаф, роутер и светильники. На кухне — предусмотреть установку вытяжки, духового шкафа, варочной панели и двухкамерного холодильника.

В зоне прихожей требуется шкаф для одежды с зеркалом, полка для обуви, вешалка для одежды и головных уборов.

Все цветовые решения должны обговариваться с «Вектором». Ещё из условий — местонахождение дома в Кольцово. Центру квартиры должны предоставить до июня 2025 года.



Напомним, стало известно, сколько новосибирский «Вектор» тратит на корм для подопытных кроликов.