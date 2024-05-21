Новосибирского физика Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Суд приговорил физика Маслова из Новосибирска к 14 годам колонии.

Суд приговорил 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Маслов был признан виновным в государственной измене, а само дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия статуса "Совершенно секретно".

Напомним, что арест Маслова произошел в июле 2022 года. По версии следствия, он передал конфиденциальные данные, касающиеся гиперзвуковых технологий.

В тот же период были задержаны еще два ученых из Новосибирска: Дмитрий Колкер, научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН, который позднее скончался от онкологического заболевания, и Александр Шиплюк, директор Института теоретической и прикладной механики, член-корреспондент РАН и руководитель лаборатории "Гиперзвуковые технологии".

Также находится под домашним арестом коллега Маслова, 79-летний ученый Валерий Звегинцев, обвиняемый в государственной измене.