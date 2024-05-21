Новосибирцы предпочитают больше мясную выпечку, чем сладкую

Стремительно начинает набирать популярность новый тренд на собственные пекарни в торговых сетях.

Эксперты сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили данные и пришли к выводу, что большой популярностью у покупателей пользуется выпечка с сытной начинкой (мясным фаршем, сосисками, ветчиной, сыром, зеленью и овощами): ее покупают в 2 раза чаще, чем сладкие мучные изделия. Популярна и выпечка с ягодной начинкой: вишневые слойки, розан со смородиной, яблочные и грушевые пироги. Чуть реже берут кондитерские изделия с творогом.

На спрос также очень сильно влияет и время года. В более холодные периоды такие как зима, организм тратит больше энергии на поддержание температуры — для этого ему нужно больше «топлива». Именно поэтому спрос на не сладкую выпечку повышается примерно в 1,5 раза по сравнению с осенью. Сладкое зимой становится востребование в 1,7 раза по сравнению с осенью.

По данным экспертов, Новосибирск, Омск и Пермь возглавляют топ городов по потреблению самсы с курицей. Каждая пятая самса съедается в одном из этих городов.

Кофе и маффин, привычный многим завтрак, который можно съесть по дороге на работу. Такое сочетание очень востребовано: россияне ценят свое время и хотят получить все в одном месте.

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что ближе к северу жители предпочитают розан со смородиной и латте.

На сегодняшний день пекарни работают практически в каждом втором магазине сети в 71 регионе — это свыше 9 тысяч точек по всей стране. Каждое утро перед открытием здесь выпекают свежие кондитерские и хлебобулочные изделия. Для приготовления кофе закупают особый бленд из 100%-й арабики.