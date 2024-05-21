Под Новосибирском пристав взыскала 4,8 миллиона рублей за украденное электричество

В Новосибирской области организация самовольно подключилась к электричеству.

В Новосибирской области судебный пристав взыскал 4,8 миллиона рублей за незаконное потребление электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.



По данным ведомства, между абонентом и поставщиком услуг был заключен договор, однако в результате проверки было выявлено самовольно подключенное электрическое соединение, позволяющее использовать энергию без разрешения.

Данный инцидент был задокументирован фотографиями и видеозаписями. Нарушитель не оплатил выставленный ему счет, что послужило поводом для обращения в суд. В результате действий приставов, счета организации с ограниченной ответственностью были арестованы, а также было наложено запрет на регистрационные действия по двум зданиям общей площадью 499 и 300 квадратных метров.

После получения информации от банков и кредитных организаций учреждение приняло решение о взыскании долга и исполнительского сбора. После полного погашения задолженности все ограничения с организации-должника были сняты.