Полигон под Новосибирском собираются очистить от боеприпасов

На полигоне в Кольцово под Новосибирском планируется провести работы по утилизации боеприпасов.

В Новосибирской области на полигоне в рабочем поселке Кольцово проведут работы по очистке территории от взрывоопасных и неразорвавшихся предметов.

Взрывоопасные предметы будут уничтожать путем их подрыва на месте обнаружения.

Очистка территории будет проходить с 20 по 24 мая. Подобные мероприятия проводят дважды в год: перед началом летнего и зимнего периодов обучения, для того чтобы обеспечить безопасность во время полевых занятий.

Уточняется, что администрация просит жителей не беспокоиться из-за взрыва. Также горожанам не стоит ходить в ближайшие к полигону леса.

Напомним, что в Новосибирске стартовало производство мини-компьютеров.