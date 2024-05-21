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общество

Прокуратура проведет проверку работ ливневых систем после сильного дождя в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

После интенсивного дождя, который прошел 20 мая, прокуратура Новосибирской области начала проверку соблюдения законодательства о состоянии, ремонте и обслуживании ливневой канализации на дорогах.

Мэрия города сообщила, что из-за непогоды упали 12 деревьев и на улице Добролюбова сорвало шифер с крыши.

Напомним, что ливень с градом обрушился на город вчера вечером, улицы мгновенно затопило.

К счастью пострадавших нет, об этом сообщает РБК Новосибирск.

Ранее мэрия Новосибирска рассказала о последствиях прошедшего града в городе.

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Кристина Матвеева
Журналист

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