Прокуратура проведет проверку работ ливневых систем после сильного дождя в Новосибирске

После интенсивного дождя, который прошел 20 мая, прокуратура Новосибирской области начала проверку соблюдения законодательства о состоянии, ремонте и обслуживании ливневой канализации на дорогах.

Мэрия города сообщила, что из-за непогоды упали 12 деревьев и на улице Добролюбова сорвало шифер с крыши.

Напомним, что ливень с градом обрушился на город вчера вечером, улицы мгновенно затопило.

К счастью пострадавших нет, об этом сообщает РБК Новосибирск.

Ранее мэрия Новосибирска рассказала о последствиях прошедшего града в городе.