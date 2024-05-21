Самсон, мамонт из Новосибирска, отправится в отпуск в Беларусь

Мамонт Самсон, гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея, будет представлен в Минске во время Дней культуры Новосибирской области. На выставке "Окаменевшее время", которая пройдет на площади Дворца спорта, Самсон станет главным экспонатом.

"Самсон – это крупный самец шерстистого мамонта, которого нашли на территории Новосибирской области в 2011 году. Его длина составляет 5,5 метров, а высота – более 3 метров", — сказал сотрудник музея.

В далеком прошлом на территории Сибири проживало много крупных животных. Сотрудники музея утверждают, что найти их останки, например, мамонта, шерстистого носорога, бизона или дикой лошади, у берега реки вполне реально.

Программа Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь будет проходить с 23 по 25 мая. В рамках мероприятия наши актеры, певцы, танцоры и музыканты подготовили для жителей Беларуси обширную программу.

"Дни культуры проводятся в целях укрепления наших дружественно-братских взаимоотношений", – прокомментировала министр культуры региона Юлия Шуклина.

Ранее выстроилась огромная очередь желающих попасть в крематорий в Новосибирске.