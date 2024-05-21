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культура

Самсон, мамонт из Новосибирска, отправится в отпуск в Беларусь

Новосибирский краеведческий музей

Мамонт Самсон, гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея, будет представлен в Минске во время Дней культуры Новосибирской области. На выставке "Окаменевшее время", которая пройдет на площади Дворца спорта, Самсон станет главным экспонатом.

"Самсон это крупный самец шерстистого мамонта, которого нашли на территории Новосибирской области в 2011 году. Его длина составляет 5,5 метров, а высота более 3 метров", — сказал сотрудник музея.

В далеком прошлом на территории Сибири проживало много крупных животных. Сотрудники музея утверждают, что найти их останки, например, мамонта, шерстистого носорога, бизона или дикой лошади, у берега реки вполне реально.

Программа Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь будет проходить с 23 по 25 мая. В рамках мероприятия наши актеры, певцы, танцоры и музыканты подготовили для жителей Беларуси обширную программу.

"Дни культуры проводятся в целях укрепления наших дружественно-братских взаимоотношений", прокомментировала министр культуры региона Юлия Шуклина.

Ранее выстроилась огромная очередь желающих попасть в крематорий в Новосибирске.

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Кристина Матвеева
Журналист

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