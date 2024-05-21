Сибиряки собрали 25 тонн мусора в рамках «Марафона рек и парков»

В Сибири завершился «Марафон рек и парков» — экологический проект Сибирского банка Сбера объединил полторы тысячи человек, совместно собравших более 25 тонн мусора.

Заключительным мероприятием весеннего цикла стал субботник в новосибирском парке «У моря Обского» — волонтеры банка, компаний-партнеров, представителей органов власти и вузов собрали 3,2 тонны мусора и 2,5 тонны топляка. Волонтеры участвовали в мастер-классах и розыгрыше «зеленых» подарков, а самые маленькие – раскрашивали экошопперы, мастерили скворечники и весело проводили время в компании аниматоров.

Ранее субботники с участием волонтеров прошли в Красноярске, Омске, Томске, Кемерово и Новокузнецке, Барнауле, Абакане и Кызыле.

«Марафон рек и парков» — уникальный проект Сибирского банка , в рамках которого волонтеры очистили от мусора парки, зоны отдыха граждан и прибрежные территории Оби, Иртыша, Томи, Енисея и Абакана.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка:

«Поддержка ESG-повестки – устоявшаяся традиция сибирской команды. Мы участвуем в большом количестве экологических инициатив, и «Марафон рек и парков» — одна из них. Сделать российские реки чище может любой желающий ― на портале «Сберегаем вместе» всем доступен календарь экологических мероприятий по всей стране».

«Сберегаем вместе» — это навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству от банка. Всем участникам доступны советы и материалы с экспертами по лучшим ESG-практикам – как правильно питаться, жить в гармонии с собой и природой, строить отношения в семье и на работе, заниматься благотворительность и многое другое.

В календаре можно выбирать любую экологическую активность в своём городе и присоединится к ней.