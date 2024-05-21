Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на 21–24 мая

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие четыре дня.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 21 мая ночью температура опустится до +9 — +11 градусов, при этом днем она повысится до +20 — +22. Ожидаются переменная облачность и кратковременные прояснения. Ночью возможен небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер со скоростью до 5–10 метров в секунду.

В области ночью температура достигает +7 — +12 градусов. Местами понизится до +1 — +6. Днем столбик термометра будет колебаться до +18 — +23, местами до +12 — +17. Преимущественно будет облачно, но с пояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а ночью возможны грозы.

22 мая в город снова придет дождь. Температура будет варьироваться от +11 до +17 градусов.

23 мая будет ясно, температура до +22 градусов.

В пятницу, 24 мая, будет пасмурно, температура воздуха составит всего +13 градусов, возможен дождь.

Напомним, что на Новосибирск обрушился ливень с градом 20 мая.