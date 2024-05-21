Ученые из НГТУ разработали устройство для улучшения электроэнергии

Ученые из НГТУ создали устройство, которое позволяет улучшить качество электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), специалисты из университета создали устройство, с помощью которого можно повысить качество электроэнергии и обеспечить бесперебойную работу электроприборов.

Подключение к электросети различных нелинейных нагрузок, таких как электронные устройства и промышленное оборудование, может вызвать изменения в параметрах электроэнергии, что приведет к сбоям в работе оборудования.

Ученые НГТУ разработали электронный преобразователь напряжения, который работает на основе управляемых транзисторов. Он может быть подключен параллельно к нагрузке и в режиме реального времени анализировать параметры электросети.

Когда напряжение в сети искажается, устройство генерирует компенсирующий сигнал. Это позволяет нейтрализовать негативные факторы и обеспечить стабильное электроснабжение.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали новый способ очистки труб при нефтедобыче.